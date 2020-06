Fecha de actualización 10 para Tom Clancy’s The Division 2

Ubisoft anuncia que la Title Update 10, una gran actualización para Tom Clancy’s The Division 2 empezará a develarse el 16 de junio.

Hoy, Ubisoft anuncia que la Title Update 10, una gran actualización para Tom Clancy’s The Division 2 empezará a develarse el 16 de junio con mejoras masivas y arreglos. El 23 de junio, la Temporada 2 para Tom Clancy’s The Division 2 Warlords of New York estará disponible, trayendo consigo un emocionante contenido endgame para todos los jugadores. Después, tras el estreno de la Segunda Temporada, la muy anticipada segunda Incursión, traerá consigo el máximo reto a todos los jugadores.

Actualización 10 para Tom Clancy’s The Division 2

Grandes Mejoras y Arreglos

Antes de la segunda temporada, se introducirán cambios en el núcleo y un mejor equilibrio. Estos cambios se probaron en el Servidor Público de Pruebas del juego, que recogió los comentarios de los jugadores, permitiendo al equipo de desarrollo afinar la jugabilidad y ofrecer las mejoras solicitadas por la comunidad en áreas clave como:

Poder para el jugador Aumento del daño para casi todas las armas, incluyendo las exóticas. Mejoras en los sets de equipo. Mejoras en los sets de marca.

Generosidad de Botín Aumento de la calidad general del botín. Mejora de la calidad del botín escalando con dificultad. Mejora de la calidad de los artículos artesanales. Mejora de las existencias de los proveedores.

Arreglos y Balance Pase de major balance. Gran cantidad de correcciones de errores.



Temporada 2: The Division 2 Warlords of New York

El 23 de junio estará disponible la segunda temporada de contenidos finales progresivos. Las temporadas son parte de la expansión de Tom Clancy’s The Division 2 Warlords of New York y son una serie de mini campañas de tres meses de duración impulsadas por la narración. En la segunda temporada de «El legado de Keener», los agentes de la División tienen la tarea de enfrentarse a una nueva célula de delincuentes y evitar que continúen con el plan que dejó Aaron Keener. Los jugadores deben ser dueños de la expansión The Division 2 Warlords of New York para poder participar en las temporadas.

Al igual que la temporada 1, la temporada 2 dará a los jugadores la oportunidad de desbloquear recompensas únicas, incluyendo dos nuevos exóticos, una variante de habilidad y un set de equipo. Los jugadores de la expansión The Division 2 Warlords of New York pueden jugar la temporada 2 de forma gratuita y pueden comprar un pase de temporada 2 para ganar recompensas adicionales por su progresión. El pase también ofrece más oportunidades de desbloquear equipo específico de la temporada y artículos de tocador exclusivos, como un traje de temporada único. Los jugadores tienen hasta el 15 de junio para completar la primera temporada antes de que la segunda comience el 23 de junio.

Otras actividades in-game continuarán en la temporada 2 también, incluyendo:

Ligas: Una serie de retos para jugadores, con oportunidades de desbloquear recompensas basadas en la habilidad de los jugadores para completar retos.

Una serie de retos para jugadores, con oportunidades de desbloquear recompensas basadas en la habilidad de los jugadores para completar retos. Eventos Globales: Eventos in-game con tiempo limitado durante los cuales un modificador global es aplicado al juego completo y los jugadores serán recompensados por completar tareas específicas.

Durante cada temporada, los jugadores podrán hacer crecer su nivel de Temporada para desbloquear recompensas al participar en actividades de temporada y jugando el juego.

Operación Caballo de Hierro

En la segunda Incursión, los jugadores se enfrentarán a un nuevo desafío que los equipos de ocho deben trabajar juntos para superarlo. Además, habrá recompensas exclusivas disponibles para los jugadores de nivel 30 y 40, ya que se enfrentan a la misión más difícil del juego hasta ahora. La fecha de lanzamiento del de la segunda Incursión será revelada en un futuro próximo.

Tom Clancy’s The Division 2 está disponible en la familia de dispositivos Xbox One incluyendo el Xbox One X, PlayStation®4, Windows PC, UPLAY+**, el servicio de suscripción de Ubisoft, y la plataforma de videojuegos de nueva generación, Stadia.

Para más información sobre Tom Clancy’s The Division 2 Warlords of New York por favor visita:https://www.ubisoft.com/es-mx/game/the-division/the-division-2/expansion/warlords-of-new-york

Para conocer lo último de Tom Clancy’s The Division 2 y todos los juegos de Ubisoft®, visita https://www.ubisoft.com/es-mx/.