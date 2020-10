Actividades para celebrar día de muertos sin salir de casa

Conoce actividades que hacer desde casa, debido a las medidas por la contingencia sanitaria, y continuar con las tradiciones de día de muertos.

El misticismo que envuelve el Día de Muertos ha provocado que ésta sea una de las tradiciones de mayor importancia en el país, cuya significación se remonta a tiempos ancestrales. Aunque este año no es igual a los anteriores, debido a las medidas por la contingencia sanitaria, se puede continuar con las tradiciones celebrando esta festividad en familia y desde casa.

Actividades día de muertos

Ofrenda de día de muertos

Según la Real Academia Española, ofrendar es entregar algo en obsequio o beneficio de personas, acciones, ideas, etc., por un impulso de amor, acatamiento o solidaridad. Una de las actividades más bonitas parte de la tradición de esta fecha es recordar a nuestros difuntos para dialogar con su memoria y reconocer su vida. La ofrenda de día de muertos es un ritual colorido, en el que compartimos con los difuntos el pan, la sal, frutas, los platillos culinarios, agua y, hasta el vino. Debe tener algunos elementos esenciales como calaveritas de azúcar o chocolate con el nombre de nuestros muertos, velas, papel picado, flores -las tradicionales son las de cempasuchil (Zempoalxóchitl)- que trazan la ruta de las almas; y por supuesto el retrato del ser que estamos recordando.

Esta actividad se puede llevar a cabo en familia o individualmente y se iluminan las velas en la noche del 1 y 2 de noviembre. Verás que tendrás una escenografía nocturna increíble y para recordar te recomendamos capturar con una cámara que tenga Quad Pixel y Night Vision para optimizar la sensibilidad a la luz en todo tipo de entornos. Esta función la encuentras en los recientemente lanzados: motorola one fusion family, moto g9 plus, moto g9 play y por primera vez en el segmento hasta en el moto e7 plus.

2. Concurso de disfraces virtual

Las fiestas de disfraces no son algo exclusivo a Halloween, en la tradición mexicana tenemos distintos personajes para celebrar la costumbre sin salir de casa. ¿Qué te parece reunir a tus amigos, pero esta vez desde una fiesta virtual con concepto de día de muertos? Estamos seguros de que saldrán grandes ideas y personajes para disfrazarte con cosas que tendrás en casa. Personajes como la Catrina, Mariachi, Frida Kahlo, Pedro Infante, María Felix, Cantinflas, etc. Sólo necesitarás maquillaje y una buena cámara de selfie para conectarte a la videollamada, te recomendamos utilizar la cámara frontal emergente de los motorola one fusion y motorola one fusion+, que captura tu mejor perfil independientemente de las condiciones de iluminación con tecnología y sin ocupar espacio de la pantalla, que se extiende de borde a borde.

3. Sesión fotos alusiva a día de muertos

Si ya tienes tu ofrenda, te maquillaste y tu disfraz está listo, toma la foto de recuerdo, o bien crea tu propia sesión, capturando las formas de celebrar tu día de muertos.

Sólo necesitarás una cámara de smartphone con las características esenciales para tomar fotografías de calidad. El sensor de los moto g9 play y moto g9 plus incluye funciones y características avanzadas, podrás tomar fotos más nítidas y brillantes en alta resolución, con un fondo desenfocado en una impresionante pantalla ultra-wide. O toma fotos en primer plano, capturando detalles increíbles. Puedes echar a volar la imaginación y ser tan creativo como quieras pues te permite transformar tus fotos fácilmente en retratos con un increíble efecto de fondo borroso.

Si haces esto, no puedes dejar de pasar la oportunidad y participar en la convocatoria que ha creado Motorola, los ganadores podrán unirse al Motorola Squad y obtener beneficios increíbles. Sólo tienes que seleccionar una de las fotografías que muestra cómo vives el día de muertos. Súbela a tu perfil de Instagram utilizando el #MotorolaSquad y confirma tu participación vía inbox desde el perfil de Motorola.