Acorn TV y all3media international firman acuerdo para adquirir más de 180 horas de contenido

El canal de streaming de AMC NETWORKS, Acorn TV, adquirió más de 180 horas de entretenimiento de ALL3MEDIA INTERNATIONAL para Latinoamérica.

Se anuncia la firma de un gran acuerdo en materia de entretenimiento entre el líder y distribuidor independiente all3media international y el servicio de streaming de AMC Networks, Acorn TV, con el cual, el último adquirió más de 180 horas de contenido.

Con este acuerdo, Acorn TV aseguró los derechos de contenido on demand en Latinoamérica para las últimas y nuevas temporadas de las series de misterio más populares en la actualidad. Esto incluye las cinco temporadas del drama número uno de Gran Bretaña Midsomer Murders (perteneciente a Bentley Productions), temporada dos y tres del drama de misterio Agatha Raisin (por parte de [email protected] y Company Pictures Production para Acorn TV) así como las cinco temporadas del pintoresco drama policiaco The Brokenwood Mysteries.

Y eso no es todo, por parte de este convenio con all3media international también estarán llegando a Acorn TV las tres temporadas de Miss Fisher’s Murder Mysteries, la primera temporada de Ms Fisher’s Modern Murder Mysteries, junto con la nueva película Miss Fisher and the Crypt of Tears, pertenecientes a Every Cloud, al igual que la primera temporada de Bunya Productions Mystery Road. Algunos otros títulos que son parte de esta alianza son dos series de Rollem Productions Girlfriends y Love, Lies and Records.

Acorn TV se encuentra disponible en varios países de Latinoamérica a través de Acorn.TV al igual que en dispositivos Roku® y continúa siendo un valioso compañero de distribución y coproducción para all3media international.

Don Klees, vicepresidente senior, programador de AMC Networks para Acorn TV comenta lo siguiente “Acorn TV está encantado con colaborar con nuestros amigos de all3media international para expander el contenido que ofrecemos a Latinoamérica con series de misterio y dramas de calidad mundial. Con algunas de las series británicas más populares como Midsomer Murders y Agatha Raisin; con series neozelandesas como The Brokenwook Mysteries; y australianas como Miss Fisher’s Murder Mysteries y Mystery Road, sabemos que nuestros suscriptores estarán tremendamente emocionados con los lanzamientos que están llegando a Acorn TV”.

Janel Downing, vicepresidente de ventas de all3media international en Latinoamérica “Estamos muy satisfechos de mantener y continuar nuestra exitosa colaboración con Acorn TV en estos momentos en donde llegará a Latinoamérica esta fantástica selección de contenido. Acorn TV es conocido por proporcionar una gran diversidad de las mejores series internacionales así que es el lugar perfecto para que la audiencia Latinoamericana pueda disfrutar de nuestros dramas y misterios”.

Así que no esperes más, ¡actualiza tu lista de series que tienes que ver este año y disfruta del mejor contenido de Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda, Canadá e Irlanda solo por Acorn TV!