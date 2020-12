Acorn TV anuncia sus nuevos lanzamientos de enero 2021

Las Series de Acorn TV que presenta en el mes enero 2021 te brindarán horas y horas de entretenimiento. ¡Conoce sus nuevos lanzamientos!

Acorn TV, el servicio de streaming, especializado en series de Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda, Canadá e Irlanda, ofrece estrenos semanales en México.

Lanzamientos en enero 2021 en Acorn TV :

Midsomer Murders | Misterio

Temporada 14 & 15

Fecha de estreno respectivamente: 7 de enero & 21 de enero

Homicidio, ambición, chantaje y traición son tan solo una probada de lo que sucede detrás de los arbustos bien cuidados de Midsomer.



En la temporada 14, los culpables no se saldrán con la suya gracias al detective en jefe John Barnaby (Neil Dudgeon, Life of Riley), primo y sucesor del recién jubilado Tom Barnaby, y sus asistentes.



Mientras que en la temporada 15, un eclipse solar y una representación de la guerra civil son idóneos para traer caos y muerte al condado de Midsomer. ¡Habrá que cuidarse del jinete sin cabeza!



¿Quieres saber más?

¡No te pierdas de esta serie británica exclusiva de Acorn TV!

Care | Drama

Película

Fecha de estreno: 7 de enero

Del escritor ganador al Emmy® y de múltiples premios BAFTA, Jimmy McGovern (Anthony, Cracker) llega Care, un nuevo drama protagonizado por la actriz nominada al Emmy® Sheridan Smith (Cilla), quien interpreta a una madre soltera que lucha por criar a sus dos hijos tras vivir una fuerte tragedia familiar.

The Silence | Misterio

Fecha de estreno: 14 de enero

Una joven de dieciocho años tras un implante coclear trata de integrarse nuevamente al mundo cuando atestigua el asesinato de un oficial de la policía. La investigación develará una red de corrupción policiaca que nadie esperaba.

Moving On | Drama

Temporada 1 & 2. Temporada 3 & 4

Fechas de estreno respectivamente: 14 de enero y 28 de enero.

Creada por Jimmy McGovern (Cracker, Hillsborough, The Street), Moving On es una serie que compila diferentes historias, una por capítulo. Comisionada por BBC One y nominada para múltiples premios, como el prestigioso galardón de la Royal Television Society Awards, Moving On explora temas contemporáneos. Cada episodio presenta un personaje central que se encuentra en un punto de inflexión que tendrá que superar, si quiere retomar las riendas de su vida. Esta serie se trata de un drama bien elaborado que conjunta gran talento tanto enfrente como detrás de cámara.

Sensitive Skin | Comedia

Temporada 2

Fecha de estreno: 21 de enero

Llega la segunda temporada de esta exitosa serie “aguda, ingeniosa y encantadora” (The Huffington Post). Un dramedy canadiense nominado para el Emmy® Internacional que sigue a Davina (Kim Cattrall) en su camino por encontrarse con ella misma. Una mujer de cierta edad que intenta adapatarse a la vida sin su esposo, Al (Don McKellar, Slings & Arrows), quien sigue constantemente presente en su vida a pesar de haber fallecido recientemente.

The Driver | Drama

Fecha de estreno: 7 de enero

¡Esta miniserie te atrapará de principio a fin! Vince McKee (David Morrissey, The Walking Dead, The Other Boleyn Girl) es un taxista que llega a un punto de quiebre, harto de su interminable rutina, pasajeros groseros, poco dínero y el no poder escapar de su vida. Su suerte da un giro de 180 grados cuando un criminal, conocido como “El Caballo” lo contrata como chofer de su turbia pandilla.

The Wipers Time | Drama de época

Fecha de estreno: 28 de enero

Basado en la historia real de un periódico satírico publicado en la Primera Guerra Mundial, este drama conmovedor con matices cómicos nos muestra la extraordinaria resistencia del espíritu humano frente a la abrumadora adversidad.



Esta historia ubicada en la Primera Guerra Mundial sigue al Capitán Fred Roberts, quien encontró una imprenta en las ruinas de Ypres y comenzó a publicar la revista satírica, ‘The Wipers Times’, la cual se convirtió en un gran éxito. Protagonizada por Ben Chaplin (The Thin Red Line) Michael Palin (Monty Python) y Emilia Fox (Delicious). Esta es una serie que no te puedes perder.

