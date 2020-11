Acorn TV trae para ti los lanzamientos de diciembre 2020

Acorn TV, el servicio de streaming, ofrece estrenos semanales en México y ahora anuncia sus lanzamientos durante diciembre 2020.

Acorn TV, el servicio de streaming, especializado en series de Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda, Canadá e Irlanda, ofrece estrenos semanales en México. Además, ¡mantiene su costo de $79 MXN al mes! disfruta de los estrenos exclusivos de este mes.

Lanzamientos en diciembre:

Mystery Road | Misterio

Temporada 2

ESTRENO EXCLUSIVO PARA MÉXICO

Fecha de estreno: 3 de diciembre

El Detective Jay Swan (Aaron Pedersen, Jack Irish, A Place to Call Home), regresa esta nueva temporada con un oscuro caso de corrupción que deberá resolver cueste lo que cueste si desea estar más cerca de su familia.

Recién mudado al pueblo costero de Gideon, Jay cruzará caminos con su exesposa Mary (Tasma Walton, Cleverman, Rake), quien se encuentra reconstruyendo su vida junto con un policía retirado, Simon (Callan Mulvey, Batman v Superman: Dawn of Justice).

Con dificultades a cada paso del camino y con el número de asesinatos creciendo al minuto, Jay Swan tendrá que exponer una red de corrupción que se extiende por todo el pueblo, en donde secretos del pasado y del presente se entremezclan y el crimen es el pan de cada día.

Midsomer Murders | Misterio

Temporada 12 & 13

Fecha de estreno respectivamente: 3 de diciembre & 24 de diciembre.

Durante la temporada 12 el detective Barnaby se enfrentará a casos que involucran a una profesora sonámbula, espías de la Guerra Fría, un ladrón de gatos, un inventor de sistemas de computo, un asesino que ataca el mundo del arte, un escritor que pagará muy caro publicar un libro que devela secretos y cadáveres que aparecen en los lugares más inusuales como un campo de golf o un sitio turístico, todo esto mientras que los residentes de Midsomer están preocupados por una misteriosa bestia que ataca sus ovejas.

En la temporada 13, el detective Barnaby se enfrentará con un mundo macabro, pues un asesino en serie usará una espada antigua para sus crímenes, una carta misteriosa aparece tras la muerte de una viuda, un cadáver yace en un tour fantasmal y aniquilan a varios residentes en un show al estilo del lejano oeste. Encima, cuando Barnaby finalmente va al spa a relajarse, tendrá que añadir más víctimas a su reporte.

Undeniable |

Drama

Película

Fecha de estreno: 10 de diciembre

Hace 25 años, Jane Phillips (Claire Goose) vio a un hombre asesinar a su madre. Actualmente, Jane es una esposa y una madre madura y equilibrada pero mientras se somete a un examen físico se dará cuenta que el médico que la está revisando parece ser aquel hombre que mató a su madre. Tras denunciarlo parece ser que solamente un policía cree en ella, quizá la acusación resultaría más creíble si el médico Andrew Rawlins (Peter Firth) no fuera un reconocido y muy respetado oncólogo.

Hidden | Misterio

Temporada 2

ESTRENO EXCLUSIVO PARA MÉXICO

Fecha de estreno: 17 de diciembre.

El hallazgo de un cuerpo que resulta ser el espeluznante homicidio de una maestra de secundaria pone a trabajar a los detectives Cadi John y Owen Vaughan. Un grupo de adolescentes locales (Connor, Lee, y Mia) saben mucho más de lo que aparentan, la desconfianza y acusaciones falsas desatan una cacería frenética. ¿Cuántos cuerpos tienen que aparecer antes de que los detectives encuentren al asesino?.

Very Small Business | Comedia

Fecha de estreno: 3 de diciembre

Don Angel es un empresario algo turbio y con trastornos de personalidad quien, tras varios negocios fallidos, quiere evitar la ruina de su imperio, pero solo acumula más deudas, sufre de problemas estomacales y su esposa lo deja. Por eso decide buscar el apoyo en Ray Leonard, un periodista célebre, pero con depresión crónica. Nada mejor que un dúo excéntrico para salir adelante.

Ackley Bridge | Drama

Temporada 3

ESTRENO EXCLUSIVO PARA MÉXICO

Fecha de estreno: 10 de diciembre.

Para la tercera temporada, la directora Mandy tendrá que lidear con un nuevo equipo de profesores y con la titánica tarea de unir a dos comunidades rivales que aún tienen enfrentamientos violentos. Mientras que algunos alumnos intentan enfocarse en su futuro (Oxford, por ejemplo), otros crean problemas: violencia, robo, actos vengativos, rumores y bromas de acoso, por lo que el personal de Ackley Bridge unirá fuerzas para trata de enderezar su camino antes de que sea demasiado tarde.

Elizabeth I | Drama de época

Fecha de estreno: 17 de diciembre.

Elizabeth I (Helen Mirren) hija de Enrique VIII fue una mujer que logró reunir a una nación dividida por luchas religiosas. Una monarca a la que poetas y dramaturgos bañaron de elogios, inmortalizada por artistas de todo el mundo fue como nació la leyenda de la Reina Virgen.

Elizabeth l va más allá del mito, y descubre a la mujer detrás de la corona, poniendo la lupa en los sucios y lujuriosos manejos detrás de la opulencia y formalidad de la corte inglesa. Este drama nos cuenta por primera vez la historia íntima de la reina más famosa de Gran Bretaña.

Growing Up Gracefully | Comedia

Fecha de estreno: 31 de diciembre.

Hannah y Eliza son dos hermanas jóvenes que al encontrar un libro de los años 50s para señoritas con consejos sobre cómo crecer de manera agraciada, se sorprenderán y diseñarán un experimento: una de ellas seguirá las reglas antiguas mientras que la otra hará lo opuesto y se apegará a la generación moderna, influenciada por internet. ¿Acaso obtendrán la clave de cómo crecer de manera agraciada?.

Bucket | Comedia

Fecha de estreno: 10 de diciembre.

Fran (Frog Stone) es una tímida profesora de historia de secundaria atrapada en su rutina. Mim (Miriam Margolyes) es una excéntrica, un espíritu libre que cree que los 70’s son los nuevos 40.’s También son madre e hija y su relación no es precisamente la más cercana de todas. Cuando Mim revela que se está muriendo y quiere hacer un viaje por carretera para cumplir su lista de deseos, Fran siente que no tiene más remedio que acompañarla. Fran y Mim tendrán que hacer las paces con su pasado y su futuro mientras van tachando los elementos de la absurda lista de Mim uno por uno. Pero con Mim y Fran, la tragedia siempre termina de alguna manera en comedia.

Lawless | Drama

Película

Fecha de estreno: 17 de diciembre.

Kevin Smith (Hercules, Xena) da vida a John Lawless un policía encubierto en esta serie grabada en Auckland, Nueva Zelanda. Lawless, también es protagonizada por Angela Dotchin (Sharl/and Street) como Jodie Keane, la despierta asistente de policía y gran aliada de John; Joel Tobeck (Topless Women Talk About Their Lives, Young Hercules); Susan Brady (Sharl/and Street, MarlinBay) y Elizabeth Hawthorne (Sharl/and Street, Savage Honeymoon, The Frighteners).

A Music Lover’s Guide to Murdoch Mysteries | Documental

Especial

ESTRENO EXCLUSIVO PARA MÉXICO

Fecha de estreno: 24 de diciembre

Yannick Bisson y el detective Murdoch organizan una velada con la Orquesta Sinfónica de Toronto para mostrar la música tradicional de la época.

Secret State | Drama

Fecha de estreno: 31 de diciembre.

El ganador al Golden Globe® Gabriel Byrne (The Usual Suspects) y el nominado al Emmy® Charles Dance (Game of Thrones) estelarizan este thriller basado en la novela de Chris Mullin. Byrne es el viceprimer ministro del Reino Unido que será súbitamente catapultado a un mundo enredado de juegos políticos, conspiraciones, espías y sabotaje, donde ciertas fuerzas que desean más poder a costa de otros.