Acorn TV gratis durante 30 días para que disfrutes de series originales y exclusivas

Acorn TV ofrece series originales de misterio, dramas y comedias del mundo, incluyendo Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda y otros países.

En estos momentos en donde la prioridad es cuidarse a uno mismo y a su familia, sabemos que estar en casa puede convertirse en una situación difícil incluso si estás preparado.

Con esto en mente y con tu seguridad como prioridad, Acorn TV, el servicio de streaming de AMC’S Networks, con series de Gran Bretaña, Canadá, Australia, Irlanda y Nueva Zelanda, está aquí para brindarte un espacio en donde puedas divertirte de una manera responsable.

Dale la vuelta a la contingencia y viaja alrededor del mundo a través de magníficos paisajes, disfruta de los mejores dramas de alta calidad, enamórate de nuestros actores y actrices favoritos y encuentra la mejor forma de mantenerte entretenido desde la comodidad de tu hogar, con el lanzamiento en exclusivo este lunes 23 de la película de Acorn TV, Miss Fisher and the Crypt of Tears.

Así es, Acorn TV extiende su periodo de 7 días a 30 días de prueba gratuita con el código ACORNMX30 para nuevos suscriptores. Ya lo sabes, estás a solo un clic de distancia.

Aquí te mostramos un pequeño repertorio de series y categorías disponibles:



Misterios británicos sobre asesinatos:Agatha Raisin, Manhunt

Dramas criminales:Line of Duty, Deep Water, Accused, Fortitude

Dramedies británicos:Doc Martin, Detectorists, Mount Pleasant

Esenciales de Australia:Miss Fisher’s Murder Mysteries y Miss Fisher and The Crypt of Tears.

Al terminar tu prueba gratuita, por solo $79 pesos al mes, puedes disfrutar de todo el contenido en Acorn TV, en tus dispositivos Android, iOS así como Roku, Chromecast y Apple TV.

Acerca de Acorn TV

Ofreciendo una “impresionante selección de series inteligentes” (TV Guide), Acorn TV ofrece series originales y exclusivas de misterio, dramas y comedias del mundo, incluyendo Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, Canadá y otros países.

Visita: Acorn.TV

Redes sociales: