Acer lanza la línea ConceptD para creativos ¡ya disponible en México!

Acer anunció la llegada a México de la esperada línea para creadores ConceptD, reconocida por distintos creativos alrededor del mundo como una de las familias de computadoras especializadas más eficientes, funcionales y versátiles para el desarrollo de proyectos creativos.

Lo que hace tan interesante a la línea ConceptD es su esencia, basada en cuatro pilares, Precisión, Discreción, Desempeño y Diseño, que la distinguen de otras computadoras portátiles disponibles en el mercado. Cada modelo de la familia fue concebido para satisfacer necesidades particulares de los diferentes tipos de usuarios creativos, superando sus expectativas gracias a las características que integra cada equipo, pensadas para realizar demandantes proyectos de creación desde cualquier programa especializado en 2D, 3D, ingeniería o desarrollo avanzado.

El portafolio que Acer introduce ahora a nuestro país con esta nueva línea, incluye dispositivos con amplia variedad de características y configuraciones que se pueden adaptar a múltiples necesidades y presupuestos.

ConceptD 7





ConceptD 7 es una laptop de alto rendimiento con una espectacular pantalla[1] 4K de 15.6” validada por Pantone, capaz de dar una precisión de colores única. Su procesador Intel® Core i7 Octa Core™, gráficos[2] NVIDIA® GeForce RTX hasta 2080 SUPER y memoria RAM de hasta 32 GB DDR4, prometen cumplir las más exigentes tareas en programas de diseño y edición en 2D y 3D. Teniendo prácticamente un estudio profesional portátil con hasta 2 TB de almacenamiento[3], todo en un estético cuerpo de aluminio y magnesio blanco con un peso de 2.1 kg y múltiples opciones de conectividad avanzada.

ConceptD 7 Ezel

La ConceptD 7 Ezel™ es la portátil más poderosa de la familia, perfecta para profesionales que demandan gran desempeño, velocidad y versatilidad. Al ser la versión Ezel™ convertible a seis modos de uso, permite interactuar con su gran pantalla[1] touchscreen 4K IPS de 15.6” validada por Pantone® para una experiencia de gran precisión en colores. Con procesador Intel® hasta Core i7 Octa Core™, Gráficos NVIDIA® de hasta RTX 2080 SUPER, almacenamiento de hasta 2 TB SSD y memoria[2] de hasta 32 GB DDR4 será la mejor aliada para la creación de proyectos en 3D. Su Stylus Wacom® EMR incluido permite trabajar durante 90 minutos sin restricciones con tan solo 15 segundos de carga; es perfecta para artistas, ilustradores y todo aquel para quien la precisión y la velocidad son esenciales. Su capacidad de respuesta es equivalente a un equipo de escritorio en formato cómodo y móvil, que facilita la tarea de mostrar y corregir creaciones en tiempo real y sobre la marcha.











Su diseño integra la innovadora bisagra patentada por Acer Ezel™ que permite seis modos de uso: facilita la colaboración con otras personas, la creación de contenido en el modo de suspensión, el trabajo en movimiento con el modo soporte, la revisión de contenido en el modo panel, la presentación en modo de pantalla y permite trabajar cómodamente con el modo computadora portátil tradicional.

Laptop ConceptD 3

Por otra parte, ConceptD 3 es la laptop ideal para aquellos estudiantes y profesionales de diseño 2D que necesitan estar en constante movimiento con la seguridad de poder desarrollar sus proyectos en cualquier lugar con una duración de batería de hasta 14 horas[1]. Integra una atractiva pantalla IPS FHD de hasta 15.6” validada por Pantone® con precisión de colores Delta E<2. Procesador hasta Intel® Core™ i7 Hexa Core™ y tarjeta gráfica[2] hasta NVIDIA GeForce GTX 1650.

ConceptD 3 Ezel

ConceptD 3 Ezel™ es la versión con bisagra patentada Ezel™ que la hace una computadora portátil convertible con pantalla touchscreen de hasta 15.6” FHD IPS y validación Pantone®. Su procesador[3] Intel® Core™ i7 Hexa Core™, almacenamiento de hasta 512 GB SSD Hexa Core™ y gráficos hasta NVIDIA® GeForce GTX 1650Ti serán de gran ayuda para crear hasta por 20 horas de duración que da la batería[4]. Integra también el Stylus Wacom® EMR recargable que entrega la misma delicadeza de dibujar sobre cualquier superficie real, lo que permite trabajar con confianza y comodidad en su pantalla gracias a la protección Corning® Gorilla® Glass anti huellas y anti reflejo.

Todos los equipos ConceptD están creados bajo una misma elegante y atractiva línea de diseño en un estético color blanco con acabado tipo cerámica que por su construcción y materiales prometen no hacerse amarillentos con el uso. Además, integran gran cantidad de opciones de conectividad inalámbrica y puertos como USB Tipo C con Thunderbolt™ 3, USB 3.2, HDMI, Mini DisplayPort, entre otros. La seguridad del lector de huellas en el botón de encendido da una mayor confianza y privacidad para los usuarios. Y el sistema de enfriamiento integrado AeroBlade™ 3D con tecnología Vortex Flow asegura que el dispositivo y los componentes en su interior se conservan fríos y el rendimiento se mantiene estable incluso cuando se trabaja al límite. Pero hace más que eso, ya que este sistema mantiene los niveles de ruido a menos de 40dBA, para que los usuarios no tengan distracción alguna al hacer su mejor trabajo.

Disponibilidad

Los equipos ConceptD estarán disponibles a la venta inicialmente en tiendas selectas Palacio de Hierro de la ciudad de México y en línea para todo el país a partir del 22 de marzo del presente año, y en Liverpool una semana después. La disponibilidad crecerá gradualmente durante 2021.

Las especificaciones exactas, los precios y la disponibilidad puede consultarse en www.acer.com o con los retailers autorizados.

Notas:

[1] Hasta 14 horas de duración de batería (basado en los resultados de la prueba para navegación Web)

[2] Tarjeta gráfica: NVIDIA® GeForce GTX 1650 con 4 GB VRAM GDDR6

[3] Procesador: Intel® CoreTM i7-10750H, Hexa Core, 2.60 GHz hasta 5.00 GHz, 12 MB SmartCache 8 GT/s

[4] Hasta 20 horas de duración de batería (basado en los resultados de la prueba para navegación Web)