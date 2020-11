A3: Still Alive llega a 1 millón de descargas en su primera semana

A3: Still Alive pasó la marca de 1 millón de descargas en 1 semana y está conmemorando el logro con una serie de premios y eventos para sus jugadores.

Siguiendo el lanzamiento mundial de A3: STILL ALIVE, el nuevo RPG de Mundo Abierto y Fantasía Oscura en la App Store y Google Play, Netmarble se complace en compartir que el juego ha superado un millón de descargas a nivel global en tan solo una semana. El título también alcanzó el Número 1 en el género de Juegos de Rol al 10 de Noviembre en tanto la App Store de Apple como en Google Play.

Para honrar al millón de guerreros que se enfrentan a sobrevivir la oscuridad, Netmarble está liberando una serie de nuevas actividades de celebración para los jugadores. Para comenzar, los jugadores pueden recolectar únicos tickets de caja “1 Millón de Descargas” que pueden ser canjeados por el Evento de Cajas de A3: STILL ALIVE. Al usar estos tickets, los jugadores pueden recibir premios tales como un Cofre de Accesorios Heroicos, Luz de Accesorios Heroicos Nivel 100 (Antigua), Fragmento de Equipamiento y Éter.

También comenzando hoy está el Evento de Check-In de 7 días “Agradecimiento por 1 Millón de Descargas”, donde los jugadores que inicien sesión en el juego por 7 días consecutivos recibirán recompensas como Oro, Tickets de Caja de 1 Millón de Descargas, Esencia de Hayren y un Soulstar Raro Garantizado de S★ a su nivel más alto. Además de dar recompensas a los nuevos jugadores desde el comienzo, se incluirán el Paquete de Función de Conveniencia de Personaje Día 1 (x3), Paquete de Función de Conveniencia Soul Linker (x3) y el Cofre de Armas Souleater para principiantes. También, un nuevo Paquete de Agradecimiento está ahora disponible para comprar a través de la tienda de A3: STILL ALIVE.

Ambientado en un apocalíptico mundo fantástico de espadas y hechicería, A3: STILL ALIVE, es una experiencia móvil de género cruzado que combina los enormes y llenos de vida mundos de los RPGs de Mundo Abierto con el combate extremo del Battle Royale. Los jugadores deben estar siempre alerta en un entorno de Jugador vs. Jugador (PvP) siempre abierto a medida que pelean contra enemigos con intenso combate al estilo “hack & slash” y probando su espíritu de batalla en una gran variedad de modos PvP y Jugador versus Todos (PvE). A3: STILL ALIVE está fantásticamente renderizado con gráficos 3D de calidad de consola que son llevados a la acción gracias a la magnífica optimización del Unity Engine.

A3: STILL ALIVE está ahora disponible como una descarga digital gratuita (con compras dentro de la app) en la App Store y Google Play, en 172 países alrededor del mundo.



Para más información, por favor visita el sitio web oficial y el foro, y sigue a A3: STILL ALIVE en Facebook y YouTube.