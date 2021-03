8M 2021: OLX Autos fomenta el empoderamiento femenino en la industria automotriz

Solo 24% de quienes laboran en la manufactura de vehículos de motor y de autopartes es del género femenino, mientras que en la comercialización de vehículos, las mujeres únicamente representan 18% de la plantilla total, de acuerdo con el estudio Women at the Wheel 2020, elaborado por Deloitte.

Entre las razones por las que las mujeres encuentran poco atractivo este ramo destacan la falta de diversidad, equidad e inclusión (64%); falta de balance entre su vida y el trabajo (53%), así como un horario poco flexible (43%), por lo que “hace falta incentivar las políticas de diversidad e inclusión que compaginen el propósito superior de cada persona con el del negocio en una relación de mutuo beneficio”, señala Olivia.

“Ser una mujer y ser joven, sin experiencia, fue todo un reto; tuve que mostrar el valor que yo generaba para una empresa a través de un largo trabajo de convencimiento. El sector automotriz sin duda es mayoritariamente de hombres, pero desde hace unos años es una industria que cree cada vez más en el poder de las mujeres; existe un gran respeto y apoyo para desarrollarse cuando demuestras tu potencial”, afirmó Priscila Pacheco, quien en 2020 fue distinguida como una de las nuevas Women to Watch por Ad Age y Adlatina, y una de las 100 Mujeres Poderosas de México por Forbes.

La actual dirigente de la Asociación Mexicana de Distribuidores Fiat Chrysler añadió que en el momento en que se trabaja en equipo las soluciones llegan a ser más eficaces, por lo que como líder lo mejor es inspirar no sólo a mujeres, sino también a los hombres, así como apoyar para que sepan que las personas son valiosas por su conocimiento, su trabajo y actitud ante los retos, independientemente del género que sean.

Más allá de la industria automotriz, según el estudio “Contemos una nueva historia, contemos con #MásMujeres”, de LinkedIn, 83% de los puestos de dirección general (CEO) en México son ocupados por hombres y solo 17% por mujeres.

Diana Rodríguez, directora de marketing y comunicación en MG Motor México -marca británica con más de 90 años que impulsa globalmente SAIC Motor, y que a su llegada a México logró vender mil unidades en los primeros cien días de operación- reconoce la necesidad de mantener equilibrio y responsabilidad en el liderazgo.

Para Sophie Pons, primera mujer en ocupar un cargo directivo en las asociaciones de distribuidores automotrices y actual directora general de la Asociación Mexicana Concesionarios Honda (AMECAH), el liderazgo masculino es distinto al femenino.

Externar a dónde quieres llegar es lo principal para Aurora Morales, head of marketing & brand Latam Kwai, la plataforma china de videos cortos con más de 300 millones de usuarios en el mundo, que busca disrumpir el mercado de América Latina.

“Muchas personas me han dicho que les gustaría estar en algún grupo directivo o leadership, pero no ven oportunidad, así que la primera pregunta que me surge es: ¿realmente lo has pedido? Sí, debe haber programas de inclusión en las empresas definitivamente, pero si no los hay, nosotras debemos generarlos o empujarlos; hablar y decir qué es lo que quieres, qué buscas, a dónde quieres llegar. Debemos romper con temas tabús como negociar nuestro sueldo o externar nuestros objetivos a las personas correctas, la clave no solo es aceptar o pedir, sino definir”, puntualizó Morales.