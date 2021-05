5 cosas que los managers deben aprender del liderazgo de mamá

En México, una de las frases más usadas por las mamás es “en esta casa mando yo”, y aunque nadie quiere llegar a estas instancias, lo cierto es que esta oración nos deja ver que quizás no hay un modelo de liderazgo más efectivo que el maternal, pues pobre de aquel que se atreva a desafiar su palabra.

Sin embargo, este liderazgo va mucho más allá de lo ‘mandona’ que pueda sonar la frase, pues si en algo son expertas las madres es en guiar nuestros primeros pasos, darnos aliento cuando más lo necesitamos, y hacernos ver cuán capaces somos de lograr lo que nos proponemos.

“Como mamá, siempre he buscado que mi familia sienta que estamos en el mismo barco, pero también que den lo mejor de ellos mismos. Si algo me ha enseñado la maternidad es que ser un buen líder no solo solo se trata de mandar o dirigir, sino caminar de la mano para encontrar la mejor solución ante cualquier desafío, algo que también me ha ayudado mucho en mi carrera profesional”, afirma Urinda Jimenez, madre de 2 hijas y coordinadora de experiencia online de la universidad Anáhuac, una de las más prestigiosas de la capital.